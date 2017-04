heute konkret

Durch die Sendung führt Münire Inam

Haustürgeschäfte von Buchhandelskette

Ein „heute konkret“-Zuschauer aus Wien erhielt vor kurzem Besuch eines Vertreters. Dieser kam offenbar über eine Buchhandelskette an die Adresse des Mannes. Was zunächst nach einem Gespräch über ein Bonusprogramm des Unternehmens aussah, entpuppte sich schließlich als Versuch, Decken, Polster und Matratzen zu verkaufen. In der Sendung am Dienstag klärt „heute konkret“, wie die Bestimmung für die Weitergabe von Kundendaten sind und welche Rolle Haustürgeschäfte noch spielen.