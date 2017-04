Thema

31 Jahre sind seit dem letzten Wien Besuch des britischen Thronfolgers vergangen. Thronfolger ist er immer noch, privat hat sich viel verändert. 1986 hatte der Prince of Wales in Wien noch seine erste Ehefrau, Prinzessin Diana, an seiner Seite. Diesmal kommt er mit Camilla, der Herzogin von Cornwall.

Frauenmörder im Visier der Fahnder

An einem Sonntag im Jänner 2014 wird die 20-jährige Austauschstudentin Lucile K. erschlagen am Ufer des Inns in Kufstein gefunden. Ein paar hundert Kilometer entfernt, im süddeutschen Endingen, wird die 27-jährige Carolin an einem Novembersonntag 2016 beim Joggen erschlagen. DNA-Spuren belegen, dass es sich um denselben Täter handelt. Man befürchtet weitere Gewalttaten.