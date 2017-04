ZIB

58 Tote nach Giftgasangriff in Syrien / In St. Peterburg steigt die Zahl der Opfer auf 14 Tote / Nach dem Ministerrat treten Kanzler und Vizekanzler nach längerer Zeit erstmals wieder gemeinsam auf / Der Schweizer Konzern ABB übernimmt in Oberösterreich den Automatisierungsspezialisten Bernecker & Rainer