ZIB 2

ZIB2-Interview mit Christian Pilnacek, Sektionschef im österreichischen Justizministerium und Klaus Schwaighofer von der Universität Innsbruck.

In Österreich will man mit der Strafrechtsnovelle unter anderem auch gegen Reichsbürger und Freemen, also gegen Gruppen, die staatlichen Institutionen nicht anerkennen, mit einem neuen Strafrechtsparagraphen vorgehen. Wer einer sogenannten staatsfeindlichen Bewegung angehört, wird mit bis zu zwei Jahren Haft bedroht. Doch renommierte Juristen halten das Gesetz wegen seiner Schwammigkeit für gefährlich. Alle möglichen Gruppen könnten darunter fallen. Außerdem reichten die aktuellen Gesetze völlig aus, gegen diese Gruppen vorzugehen. Dazu sind Christian Pilnacek und Klaus Schwaighofer live im ZIB2-Studio.