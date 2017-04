Ihre Karriere begann bereits in den späten 1980er-Jahren, als Wien erstmals als Zentrum moderner Popmusik entdeckt wurde. Auslöser war die musikalische Pionierarbeit eines Freundeskreises, unter denen sich Peter Kruder, Martin Sugar B. und Rodney Hunter befanden. Die jungen Musiker hatten ein neues Handwerk, das Sampeln, also das Wiederbeleben und neu Mixen alter Hits, entdeckt. So entstand 1988 in einem Wohnzimmer in Wien aus dem ABBA-Lied "S.O.S." der neue Superhit "Bring me Edelweiss" der Gruppe Edelweiss, der weltweit mehr als drei Millionen Mal verkauft wurde.