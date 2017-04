Oben ohne Endstation Prellbock

Frido hat für die Dame seines Herzens einen exklusiven Ausflug mit der Eisenbahn organisiert. Leider weiß Fridos neue Flamme nicht wie exklusiv die Sache wirklich ist. Frido hat nämlich kurzerhand eine Lok gekapert. Was Frido nicht weiß: Die Lok hat weder Bremsen noch Funkverbindung. Also Großalarm. Sarah und Udo fahren mit dem Auto hinterher, Gustl und Zirmgiebel nehmen den Hubschrauber. Unterdessen rast die Lok ungebremst in Richtung Prellbock.