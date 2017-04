heute leben

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Porträt Charles und Camilla

Im Rahmen einer Europareise, die sie nach Rumänien, Italien und den Vatikan führt, kommen der Prinz von Wales und die Herzogin von Cornwall auch nach Wien. Vom 5. bis 6. April werden sie in der Bundeshauptstadt zu Gast sein. Es ist nicht der erste Besuch der beiden in Österreich. Schon 2003 besuchten die beiden die Salzburger Festspiele - allerdings noch nicht als Ehepaar, was damals für viel Getuschel sorgte.