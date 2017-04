heute konkret

Durch die Sendung führt Münire Inam

Brauchen wir Selbstbedienungskassen?

Heute starten wir mit einer neuen Serie: "Ein Fall für Onka"! Onka Takats wird darin Dingen, die uns im Alltag begegnen oder über deren Sinnhaftigkeit wir uns manchmal Gedanken machen, genauer unter die Lupe nehmen!

In der ersten Folge hat sie sich die sogenannten Selbstbedienungskassen vorgenommen:

Die findet man bei uns seit ein paar Jahren immer wieder in den Warenhäusern. So richtig durchgestartet ist das System bisher aber noch nicht! Woran das liegt, wie Selbstzahlen bei der Kundschaft ankommt und was Experten dazu sagen - ein Fall für Onka.