Schlosshotel Orth Annäherungen

Mathilda von Braun wehrt sich mit Händen und Füßen gegen ihren Chauffeur Martin, dessen Anwesenheit sie als Bevormundung sieht. Als Martin die Geduld reißt, merkt sie, was sie an ihm verlieren würde.



Max wird Opfer einer Schikane, die die Eröffnung des Internetcafés gefährdet. Felix greift beherzt ein. Alexander taucht bei Felix und Ruth zuhause auf und will seine Tochter sehen.



Koproduktion ORF/ZDF