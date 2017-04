Sturm der Liebe Teil 2660

Die Hochzeit von Clara und William wirft ihre Schatten voraus. Sehr zu Adrians Ärger reist überraschend seine Mutter zu dem Ereignis an. Als Clara verwundert wissen will, warum er sich Susan gegenüber so distanziert verhält, scheint sie einen wunden Punkt zu treffen. Melli bittet André, ihr bei der Hochzeitstorte für das Brautpaar zu helfen. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Indes erwachen nach der Lektüre von Charlottes Abschiedsbrief in Robert Zweifel, ob das Schreiben tatsächlich von seiner Mutter stammt.