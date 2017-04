Seitenblicke Weekend

*Ein Hauch von Hollywood...

Die Höhepunkte des heurigen Filmball im Wiener Rathaus sehen Sie in Seitenblicke Weekend genauso wie prominente Hobbytänzer bei „Dancer against Cancer“. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit den Stars der internationalen Popwelt der 1990er Jahre, die dieser Tage in Wien zu Gast waren…