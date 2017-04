Die erste von insgesamt acht Folgen der "Epochen der Musikgeschichte" entführt uns in die Zeit des Barock. In eine Zeit, als das pralle Leben, als Prunk und Protz die Welt regierten, Krieg und Tod das Leben beherrschten und Bach, Händel, Vivaldi, Lully und Monteverdi den Soundtrack einer Epoche schufen, in der die Musik Gott erhöhte und feierte.