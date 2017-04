Zurück zur Natur Lavanttal

Maggie Entenfellner verbringt einen Tag im Osten Kärntens, im 60 Kilometer langen Lavanttal. Hier leben Menschen wie Prior Pater Siegfried aus dem Stift St. Paul. Das Stift wurde bereits 1091 gegründet und hat seitdem wertvollste Reliquien und Kunstschätze angesammelt. Am Johannesberg, oberhalb von St. Paul, lebt inmitten von Kräutern Ingeborg Wilmes, die ihren riesigen Naturgarten pflegt und ganz auf die heilsame Kraft der Kräuter setzt.

In St. Andrä arbeitet Anton Meyer, bereits in vierter Generation, an ganz besonderen Möbeln: Er überzieht mit Hilfe alter Werkzeuge einen Altdeutschen Stuhl, der über 120 Jahre alt ist, in Leder mit einem Original Prägemuster.

Die Frauen der Brauchtumsgruppe Decrignis in Wolfsberg lesen alte regionale Schriften und sorgen dafür, dass beinahe vergessene Traditionen neu gelebt werden.