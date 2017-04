IM ZENTRUM SOS im Mittelmeer - Wie voll ist das europäische Boot?

Seit der Schließung der Balkanroute für Flüchtlinge und dem Türkei-Deal verschärft sich die Lage im zentralen Mittelmeer. Haupt-Transitland für Migranten aus Afrika ist Libyen, das seine Seegrenze bislang nicht schützen kann. Erste Anlaufstelle ist Italien. Für heuer rechnen die Behörden mit bis zu 500.000 Migranten an Europas Küsten. Österreichs Außenminister Sebastian Kurz verlangt die Schließung der Mittelmeer-Route. Und er kritisiert die Rettungsaktionen der Hilfeorganisationen, die dazu führten, dass, wie er sagt, noch mehr Menschen ertrinken. Heuer waren es bereits 500 Tote. Machen NGOs gemeinsame Sache mit Schleppern? Wie sollen die Mittelmeer-Grenzen überwacht werden? Warum soll Italien die Hauptlast tragen? Und kann sich Österreich aus dem EU-Programm zur Aufteilung von Flüchtlingen herausnehmen, wie das Kanzler Christian Kern in einem Brief an Brüssel urgiert hat?

Darüber diskutieren bei Claudia Reiterer:



Muna Duzdar

Staatssekretärin für Diversität, Öffentlichen Dienst und

Digitalisierung, SPÖ



Werner Amon

ÖVP-Generalsekretär



Ska Keller

Vorsitzende der Grünen/EFA-Fraktion im Europäischen Parlament



Elias Bierdel

Menschenrechtsaktivist



Karin Kneissl

Publizistin, Nahost-Expertin



Aktuelle Änderungen vorbehalten!