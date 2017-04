Österreich-Bild aus dem Landesstudio Wien Uni mit Biss

Die Wiener Universitätszahnklinik zählt zu den besten Europas. Sie ist ein Hightech-Kosmos der dentalen Technik und Behandlungsmethodik. Forschungsabteilungen, wie etwa aus den Bereichen Radiologie, Biologie oder Lasertechnologie liefern neueste Erkenntnisse. Technische Labors prüfen Hightech-Materialien und optimieren ständig die Behandlungsmethoden. Digitalkameras erstellen in Sekundenschnelle Vorlagen für Zahnabdrucke aus dem 3D-Drucker und lasergefräste Kronen in höchster Präzision. Die Ergebnisse der Grundlagenforschung werden in modernst ausgestatteten Vorkliniken und Hörsälen gelehrt, damit sie umgehend in der klinischen Praxis zur Anwendung gebracht werden können. Pro Jahr werden rund 30.000 Patientinnen in elf Spezialambulanzen ambulant versorgt. Ein Film von Doris Hochmayr für das Landesstudio Wien