Neun Monate nach dem Referendum über den EU-Austritt hat die britische Regierung in Brüssel das Austrittsgesuch übergeben. Für die EU ist das ein historischer Moment: erstmals hat ein Mitglied sein Ausscheiden aus der Union beantragt. Zwei Jahre sollen die Verhandlungen dauern. Was kommen wird, ist ungewiss, die Entscheidung der Briten dürfte aber weder für das Vereinigte Königreich, noch für die EU Vorteile bringen. Ein Bericht von unserem Büro aus Brüssel.



Patricia Pawlicki spricht mit Martin Eichtinger, dem österreichischen Botschafter in London, über die unterschiedlichen Erwartungen und Befürchtungen