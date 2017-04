Zeit im Bild

254 Tote bei Erdrutsch in Kolumbien / Wahlen in Serbien haben begonnen / Bundesheer-Unterstützung für serbischen Grenzschutz wird ausgebaut / Ecuador: Schicksalswahl für Julian Assange / US-Präsident Trump verunsichert Handelspartner / Ab Dienstag gibt es den neuen 50-Euro-Schein / Festnahme nach Leichenfund in Tirol / Immer mehr E-Bikes / Schauspielhaus in Linz wird neu eröffnet