Erlebnis Österreich Abtauchen und Aufleben - Vom Tiroler Bauernbadl zum Wellnessboom

Vor 25 Jahren hat hierzulande mit dem Begriff Wellness noch kaum jemand etwas anfangen können. Dabei hat das Baden und Schwitzen in den abgelegenen Tiroler Tälern eine jahrhundertealte Tradition. In den sogenannten Bauernbadln wurde in einfachster Form praktiziert, was heute mit großem Aufwand in Wellnesshotels angeboten wird. Die Wellnesspioniere kamen vor 25 Jahren aus Tirol, und sie stehen für eine rasante Entwicklung, die die Spitzenhäuser der Wellnessbranche an die internationale Spitze katapultiert hat.