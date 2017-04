Europastudio Brexit - Anfang oder Ende?

Großbritannien hat diese Woche in Brüssel den formellen Antrag auf Austritt aus der Europäischen Union übergeben. Damit beginnt der Austrittsprozess, der zwei Jahre dauern könnte. Es ist das erste Mal, dass ein EU-Mitgliedsland die Union verlässt. Was bedeutet das politisch, wirtschaftlich und sicherheitspolitisch? Ist der Schritt Londons der Auftakt für einen Zerfall der EU? Oder schweißt der Brexit die verbleibenden Mitgliedsländer enger zusammen? Was bedeutet der Brexit für die Unabhängigkeitsbestrebungen Schottlands? Und was sind die Auswirkungen auf die 3,2 Millionen Bürger anderer EU-Länder, die in Großbritannien leben und arbeiten?

Darüber diskutieren bei Prof. Paul Lendvai:



Karel Schwarzenberg

ehem. Außenminister der Tschechischen Republik



Andras Inotai

Nationalökonom, ehem. Direktor des Institutes für Weltwirtschaft, Budapest



Margaretha Kopeinig

EU-Korrespondentin „Kurier“ - Brüssel



Karl Aiginger

Querdenkerplattform: Wien-Europa



Aktuelle Änderungen vorbehalten!