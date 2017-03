Vera. Das kommt in den besten Familien vor

Ex-Fußballer Jürgen "Max" Rynio und seine Frau Julia führten eine glückliche Ehe, bis eine Krankheit seine Frau in den Selbstmord trieb. Zurück blieben ihr Mann und die gemeinsame kleine Tochter. Der Witwer spricht bei Vera über sein „neues“ Leben mit seiner kleinen Tochter und dem Gefühl, nicht die Möglichkeit gehabt zu haben seiner Frau zu helfen.

Bei Starkoch Rudi Obauer kündigte sich ein Herzinfarkt mit diversen Symptomen an. Doch diese ingnorierte er zunächst, da er bis dahin ein Leben mit viel Sport und ohne Rauchen lebte. An einem Augusttag im Jahr 2015 konnte er dann plötzlich den Rasenmäher nicht mehr heben, der Puls raste und es kamen erste Gedanke an einen Infarkt.

Gleichzeitig kreisten die Gedanken auch um die Familie und das Restaurant. Wieder genesen entschleunigte er sein bis dahin stressiges Leben, schrieb ein Buch und plädiert für den "Luxus Zeit".