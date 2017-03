Die Bergretter Tödliches Vertrauen (2)

Die Frau, die im Beisein der Bergretter ihr Kind entbunden hat, ist nicht ansprechbar. Beim Versuch, ihre Identität zu klären, kommen Andreas und Tobias einer Familientragödie auf die Spur. Der Mann der Frau ist todkrank. Um seine Familie versorgt zu wissen, will er sich in den Bergen das Leben nehmen und seinen Tod wie einen Unfall aussehen lassen. Dabei kommt es jedoch zu Komplikationen. Der Fall nimmt an Brisanz zu, als der Sohn des Selbstmörders versucht, seinen Vater von seinem Vorhaben abzuhalten.