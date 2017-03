Böses Erwachen

Zur Gänze in Wien gedrehte, perfekte Mischung aus Krimi und schwarzer Komödie, in der zwei Frauen, die den gleichen Mann lieben, in böse Verstrickungen geraten. Eine emotionale Achterbahnfahrt für Nina Proll, Lisa Martinek und Uwe Ochsenknecht.



Eine Villa im Grünen, Erfolg im Beruf und ein Mann, der sie abgöttisch liebt. Birgit fühlt sich rundum wohl in ihrer Haut, bis sie entdeckt, dass ihr Mann sie betrügt und sie Frederik in einem Anfall unkontrollierter Wut aus dem Hochhausfenster seines Liebesnestes wirft. Zur gleichen Zeit verwickelt Frederiks Geliebte Ilona ihren unberechenbaren Ehegatten in Panik in einen Unfall, bei dem dieser stirbt. Um straffrei zu bleiben, schließen die beiden Frauen einen Pakt. Doch sie haben die Rechnung ohne Frederik gemacht.



Koproduktion Mona Film/ORF