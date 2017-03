Bewusst gesund - Das Magazin

Rund 400.000 Österreicherinnen und Österreicher leiden unter Schmerzen im Kiefer- und Gesichtsbereich. Und jeder zweite hat Kieferknacken oder knirscht mit den Zähnen, was allerdings meist harmlos ist. Manchmal sind die Symptome unklar, es schmerzt das Gesicht, der Kopf, Hals und Nacken oder auch die Ohren. Die Betroffenen suchen daher Hilfe beim Zahnarzt, beim HNO-Arzt oder beim Neurologen. An das Kiefergelenk als Ursache denkt meist niemand. Es wird daher auch als „vergessenes Gelenk“ bezeichnet. Die Ursachen der Schmerzen können sehr unterschiedlich sein: Muskelverkrampfungen durch Zähneknirschen, Knorpelschäden des Kiefergelenks, Entzündungen aber auch eine starke Anspannung der Kaumuskulatur durch Stress. Studien an der Medizinischen Universität Wien haben gezeigt, dass eine spezielle Physikalische Therapie bei Kiefergelenks-Problemen neunzig Prozent der Patienten langfristig von ihren Schmerzen befreien kann. Nur ganz selten ist eine Kiefergelenks-Operation nötig. Gestaltung: Sylvia Unterdorfer

Guter Rat – Online-Plattform für Patientinnen und Patienten

Eine Krankheitsdiagnose ist für viele Menschen ein Schock, den sie nicht alleine bewältigen können. Neben Angehörigen und den Ärzten des Vertrauens sind es oft Schicksalsgenossinnen und -genossen, die in solch schwierigen Situationen am besten helfen können, weil sie aus Erfahrung sprechen. Im Zeitalter der neuen Medien und des Internets verlagert sich die diesbezügliche Kommunikation immer mehr von den herkömmlichen Selbsthilfegruppen in das Internet – was aber auch den Nachteil der Unpersönlichkeit hat. Eine neue Online-Plattform will hier gegensteuern und den Patienten im Internet Gesicht und Stimme zurückgeben.



Gestaltung: Christian Kugler