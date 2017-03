Der Bulle von Tölz - Tod in der Brauerei

Der zukünftige Schwager des Besitzers des Tölzer Brauhauses wird am Tage seiner Hochzeit ermordet aufgefunden - Sabrina und Benno ermitteln im engsten Familienkreis ...

Erfolgsregisseur und "Bullen"-Profi Walter Bannert ("Julia", "Zwei am großen See") inszenierte diese Episode mit dem bewährten Bad Tölzer Ermittlungsteam Kommissar Benno Berghammer (Ottfried Fischer) und Sabrina Lorenz (Katerina Jacob).



Heute gilt es, den als Selbstmord getarnten Mord an einen Braumeister aufzuklären. Mit dabei sind Jutta Schmuttermaier als dessen Verlobte, Rainer Basedow als der Besitzer des Tölzer Brauhauses und Marianne Lindner als dessen ehrgeizige Schwester Magda.