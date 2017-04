ZIB

Pühringer übergibt seine Ämter / Kern spricht sich im Mittagsjournal gegen höhere EU-Zahlungen aus / Parlament in Paraguay gestürmt / Demonstrationen in Brasilien gegen Pensionsreform / Hungersnot in Afrika / Das digitale Mautsystem startet im Dezember / Syrien-Friedensgespräche erneut ergebnislos / „Recht und Unrecht“ auf Schloss Pöggstall