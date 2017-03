Medicopter 117 - Jedes Leben zählt Horror

Der verletzte Frauenmörder Kossak wird mit dem Medicopter vom Gefängnis in eine Klinik geflogen, aus der er in einem Sarg fliehen kann. Er macht sich auf die Suche nach Karin Thaler, die seinem Frauentyp entspricht, entführt sie und versteckt sich mit ihr in einem abbruchreifen ehemaligen Hotel. Durch Zufall entdeckt Jenny Karins Auto vor dem Hotel. Beide Medicopter-Crews machen sich auf, um Karin aus den Fängen des Verbrechers zu retten.



Koproduktion RTL/ORF