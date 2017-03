Eco

Durch die Sendung führt Angelika Ahrens

Die Wirtschaftsforschungsinstitute WIFO und IHS prognostizieren für heuer ein Wachstum von bis zu 2 Prozent. Heimische Unternehmer dürften den Aufschwung nutzen, um neue Arbeitsplätze zu schaffen. Und damit würde auch die Arbeitslosenrate nach längerer Zeit nicht mehr steigen. Eine positive Entwicklung. ECO zeigt, wo die zusätzlichen und neuen Arbeitsplätze entstehen. Und dabei geht es nicht nur um Jobs am Bau oder in der Autozuliefer-Industrie. Unter den angebotenen Stellen sind zum Beispiel digitale Verkäufer und Daten-Analysten ebenso wie Hörgeräteakustiker oder Krankenpfleger. Bericht: Georg Ransmayr und Emanuel Liedl

Registrierkassen: neue Pflichten ärgern Unternehmer

So richtig abgefunden haben sich zehntausende Unternehmer noch nicht mit dem Zwang, eine Registrierkasse anschaffen zu müssen. Nun kommt die nächste Verpflichtung. Ab 1. April ist eine neue Software vorgeschrieben, die Registrierkassen manipulationssicher machen soll. Das Problem: Viele Unternehmer haben noch immer keine taugliche Registrierkasse, andere haben ihr Gerät noch nicht mit der technischen Sicherheitseinrichtung ausgestattet. Den meisten sind die Investitionskosten zu hoch – oder die Module sind in vielen Fällen gar nicht verfügbar. Das ärgert und kann ins Geld gehen, weil Strafen bis zu 5.000 Euro drohen. Die Finanz verspricht den säumigen Unternehmern zwar Nachsicht, aber nur, wenn diese beweisen können, dass sie rechtzeitig bestellt haben. Ein Lokalaugenschein in Betrieben und in der Finanz. Bericht: Johannes Ruprecht Mitarbeit: Georg Ransmayr und Sabina Riedl