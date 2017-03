heute konkret

Durch die Sendung führt Marvin Wolf

In der Neufassung des Gesetzes werden unter anderem die Standards für die Haltung von Haustieren verbessert. Die Novelle verbietet den Einsatz von Würgehalsbändern für Hunde und andere Praktiken als Tierquälerei und definiert den Zuchtbegriff neu. Der Antrag auf klare Regelungen für die Kastration von Katzen in der bäuerlichen Haltung wurde allerdings wieder nicht nicht klar geregelt. Allerdings ist der Begriff der Katzenzucht genauer gefasst.

Betrügereien und kriminelle Handlungen via Internet nehmen rasant zu. Somit hat auch die Exekutive auf diese Vorgehen reagiert und eine eigene Cyber-Polizei Abteilung. Wie diese genau vorgeht und versucht den Tätern auf die Spur zu kommen, das hat sich Kenny Lang angesehen.

Fertigsalate

In den ­Regalen der Supermärkte und an Feinkosttheken wird das Angebot an Convenience-Produkten immer breiter. Auch die Bäckereiketten bedienen inzwischen diesen Markt. Fertige Salate sind sehr beliebt, denn man findet für jeden Geschmack etwas und man erspart sie die Zubereitung.

Der VKI hat 13 unterschiedliche Salate getestet und stellte fest, dass die beiden untersuchten Wurstsalate sowie zwei Nudel- und zwei Getreidesalate entpuppten sich zusätzlich als wahre Fettbomben entpuppten.