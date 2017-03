heute leben

Ein herrliches Frühlingswochenende steht vor der Tür! Das warme Wetter der vergangenen Tage lässt die Natur erwachen und so gibt es jetzt auch wieder ein besonderes Naturschauspiel: die Marillenblüte in der Wachau! Unser Reporter Jan Matejcek hat in der Wachau vorbei geschaut und er hat noch einen weiteren Wochenendtipp für Eisenbahnbegeisterte!

Dancing Stars Backstage

Heute Abend wird der Ballroom am Küniglberg wieder brennen. Dancingstars geht in die 11. Staffel. Nach 3 Wochen hartem Training dürfen 5 Promi Herren die Tanzfläche heute eröffnen. Und an dieser Tanzfläche wurde in den letzten Wochen stundenlang geschraubt, gebohrt und gehämmert damit bis heute abend alles fertig ist. Unsere Kollegin Verena Pawel macht für uns einen kurzen Blick hinter die Kulissen vor der großen Show.