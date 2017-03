Der Alte Das 3. Auge

Ein Yogalehrer wird während seiner Übung im Freien beim Sonnengruß erschossen. Der Schütze zielte dabei genau auf das Stirnchakra - dem 3. Auge. Für Hauptkommissar Voss ein Rätsel, doch die Auflösung dürfte in der Vergangenheit des Opfers liegen...

Am Anfang der neuen Staffel muss „Der Alte“ alias Hauptkommissar Richard Voss (Jan-Gregor Kremp) erstmals ohne Gerd Heymann (Michael Ande) auskommen. Doch schon bald ist Verstärkung da – denn bereits ab der zweiten von acht neuen Folgen der ORF/ZDF-Krimireihe stößt der junge IT-Spezialist Lennard Wandmann – dargestellt von Thimo Meitner – zum Ermittlungsteam der Münchner Mordkommission: schrullig, ordnungsliebend, anstrengend – aber ein Genie auf seinem Gebiet, der den Kommissaren Annabell Lorenz (Stephanie Stumph) und Tom Kupfer (Ludwig Blochberger) bei komplexen Recherchen und kombinatorischen Herausforderungen behilflich sein wird.

Inhalt

Während Yogalehrer Alexander Hertwig frühmorgens an der Isar die Sonne begrüßt, fällt plötzlich ein Schuss und trifft den geschiedenen Mittdreißiger tödlich. Erste Ermittlungen ergeben eine mutmaßliche Liaison mit einer verheirateten Schülerin. Zudem kommt ans Licht, dass Hertwig einst in Afghanistan gedient hat. Bei einem Einsatz unter seinem Kommando kam ein Kamerad ums Leben, ein weiterer landete im Rollstuhl. Es ist daher wohl kein Zufall, dass auch am Tatort ein Rollstuhlfahrer gesehen wurde.



Koproduktion ZDF/ORF



DARSTELLER

Jan-Gregor Kremp (Hauptkommissar Richard Voss)

Stefanie Stumph (Annabell Lorenz)

Ludwig Blochberger (Tom Kupfer)

Christina Rainer (Franziska Sommerfeld)

Adina Vetter (Katrin Wassermann)

Iknur Boyraz (Asifa Huber)

Oliver Bröcker (Dirk Beyer)

Liane Forestieri (Minka)

Franz Albrecht König (Alexander Hertwig)

Regie

Johannes Grieser

DREHBUCH

Georg Heinzen

KAMERA

Michael Boxrucker

MUSIK

Jens Langbein

Robert Schulte Hemming

Eberhard Schoener