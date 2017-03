Die Barbara Karlich Show Vergeben ja, vergessen nein

David Zwilling, 67, Unternehmer aus Salzburg,

wird den Tag, an dem seine Enkeltochter entführt worden ist, niemals vergessen: "Ich durchlebte Stunden voller Angst und war froh, als ich sie wieder in die Arme schließen konnte. Trotzdem habe ich der Entführerin sofort verziehen." Der ehemalige Skirennläufer ging anschließend den 4.700 Kilometer langen Jerusalemweg in tiefster Dankbarkeit. "Hinter jeder Tat steckt ein Motiv, das man hinterfragen muss. Nicht zu vergeben schadet vor allem einem selbst, nicht den anderen."