Am Schauplatz Auf Glückssuche

Wie ist das mit dem Glück? Hat man es einfach oder kann man es auch suchen, finden und festhalten? Und was ist Glück überhaupt?

Die Frühpensionistin Karin Schäfczuk aus Bayern etwa hat ihr Glück im katholischen Glauben gefunden – der Partner, mit dem sie es teilen könnte, fehlt ihr aber noch. Deshalb macht sie sich mit vierzig anderen Singles auf eine Wallfahrt nach Padua. In der Basilika will sie den Heiligen Antonius, Schutzpatron der Suchenden, um Hilfe bitten. „Ich glaube immer noch an die große Liebe - der Heilige Antonius wird mein Herz öffnen und mir einen Mann schicken“, ist sie überzeugt.