heute leben

Antike Ausgrabungen in Engelhartszell | Am Schauplatz: Auf Glücksuche | Buchtipps von Petra Hartlieb | Madame Nina | Gesichtsmuskeltraining | Jüngste Lokführerin | Pinscher | Osterdekorationen | Stargast: Max Müller

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Antike Ausgrabungen gewähren Einblicke in die Vergangenheit und helfen die Geschichte besser zu Verstehen. Im Moment wird in Oberösterreich gerade ein römisches Kastell freigelegt. Direkt an der Donau nahe Engelhartszell. Unser Reporter Jan Matejcek hat die Grabungsstätte besucht.

Am Schauplatz: Auf Glücksuche

Die Frage nach dem Glück im Leben ist so alt wie die Menschheit selbst. Heute füllt sie Ratgeber und liefert Stoff für philosophische Runden. Was macht glücklich - Freundschaft, Familie, Natur, die Liebe, Sex? Und hat man Glück einfach oder kann man es auch suchen, finden und festhalten? Tiba Marchetti hat Menschen mit unterschiedlichen Wünschen und Glücksrezepten getroffen.



Programmtipp: Am Schauplatz: "Auf Glückssuche" heute um 21.05 in ORF 2