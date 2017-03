Die Barbara Karlich Show Wir Alten wohnen heute wie die Jungen

Waren es früher vor allem junge Menschen, wie etwa Studenten, die in einer Wohngemeinschaft zusammen lebten, so sind es heute auch vermehrt ältere Menschen, die solche Formen des Zusammenlebens abseits des Familienverbands für sich nutzen. Sie ziehen das Auseinandersetzen mit Gewohn-und Eigenheiten der Mitbewohner dem Alleinsein vor.

ist ein Freigeist. "Schon mit 17 Jahren bin ich weg von zu Hause und in eine Wohngemeinschaft gezogen", sagt sie. Diese Art zu leben hat sie eigentlich immer wieder verfolgt und jetzt mit über fünfzig Jahren lebt sie wieder in einer Wohngemeinschaft. "Genau genommen in einer generationsübergreifenden Familien-WG." Dort betreut sie auch ihre alten Eltern. "Es gibt heutzutage ja wenig Familienzusammenhalt mehr", bedauert sie. "Geld und Arbeit bestimmt das Leben. Alles kostet immer mehr, daher müssen alle arbeiten gehen. Auf der Strecke bleibt oft das Gemeinschaftsleben. Ich bin daher für eine Mehrfamiliensiedlung, wo Alt und Jung miteinander leben und wohnen."

Norbert, 62, Landwirt aus Salzburg,

hat sich jetzt im Alter mit seiner Frau Rita einen Lebenswohntraum erfüllt. Die beiden wohnen seit kurzem in einer Bauernhof-WG. "Ich wollte das immer schon", sagt Norbert, "nur war nie die Möglichkeit da, meinen Traum wahr werden zu lassen. "Jeder macht am Bauernhof das, was er kann und gerne macht. Das ist das Schöne daran. Miteinander essen und arbeiten und jeder hat seinen Bereich um sich zurückzuziehen und auch einmal alleine zu sein, wenn man möchte." Für diesen Schritt hat Norbert auch ein Seminar zur Gemeinschaftsbildung besucht. "Mein Ziel ist es auch gemeinschaftlich Projekte umzusetzen. So zu leben macht Spaß und spart zudem auch Geld, denn ich zahle keine Miete, nur Stromkosten."