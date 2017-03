ZIB 2

Die NEOS haben heute gleich zwei Nationalratsabgeordnete verloren: Christoph Vavrik, der außenpolitische Sprecher, wechselt in den ÖVP-Klub. Zweifelhafte Bekanntschaft erlangte Vavrik durch ein Facebook-Posting, in dem er Adoption durch gleichgeschlechtliche Paare als abartig bezeichnete. Der zweite Verlust ist Mediensprecher Niko Alm. Er legt sein Mandat aufgrund einer beruflichen Neuausrichtung nieder. Dieses Mandat bleibt den NEOS erhalten, es wird nachbesetzt.

“Soros-Uni“ im Visier der Regierung

Die private, mit amerikanischem Geld betriebene Central European University in Budapest ist ins Fadenkreuz der rechtskonservativen ungarischen Regierung geraten. Denn eine geplante Gesetzesänderung würde den Fortbestand der Einrichtung nicht mehr ermöglichen. Das gab die Uni heute in einer Stellungnahme bekannt. Die CEU wurde 1991 von dem ungarisch-stämmigen US-Milliardär George Soros gegründet. Zahlreiche Spitzenkräfte aus Politik und Wirtschaft in Mittel- und Südosteuropa und der Region der ehemaligen Sowjetunion wurden an der CEU ausgebildet. Dazu live in der ZiB 2, der Politologe Anton Pelinka, der selbst an der renommierten Budapester Universität unterrichtet.