Polizei sucht Nachwuchs | Das große Unbehagen - Settele über ein verunsichertes Österreich | Wirtschaft: Brexit | Die Unbezahlbaren: Lesepate | Mag. Sonja Burghard | Die Geologie Wiens | Kreuzstich Stickerei | Mode: Pyjama Look | Diagonale Eröffnung | Stargast: Thomas David

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Das große Unbehagen - Settele über ein verunsichertes Österreich Terroranschläge in ganz Europa, Berichte über Vergewaltigungen und Überfälle - viele Menschen haben das Gefühl, die Welt wird gefährlicher. Um dem entgegen zu wirken kaufen sich immer mehr Österreicherinnen und Österreicher eine Schusswaffe. Doch fühlt man sich mit einer Glock im Gürtel tatsächlich sicherer? ORF-Moderator Hanno Settele fragt nach - im Rahmen der ORFeins-Dokumentation "Das große Unbehagen".



Andere setzen statt auf Schusswaffen lieber auf Selbstverteidigung. Auch das sehen Sie heute Abend in der Dokumentation "Das große Unbehagen - Settele über ein verunsichertes Österreich" um 20:15 auf ORFeins.

Wirtschaft: Brexit Es ist offiziell: Großbritannien hat heute den Antrag gestellt, aus der Europäischen Union auszutreten. Die Briten haben ja im Juni vergangenen Jahres für den Austritt gestimmt.

Premierministerin Theresa May hat den entsprechenden Austrittsbrief gestern abend unterzeichnet. Zu Mittag wurde der Brief in Brüssel übergeben. Wir besprechen heute mit Christoph Varga, Leiter der ZIB-Wirtschaftsredaktion, welche Folgen der sogenannte Brexit hat und haben wird.

Die Unbezahlbaren: Lesepate Unter dem Titel „Die Unbezahlbaren“ stellen wir Ihnen jeden Donnerstag Menschen vor, die unentgeltlich Großes leisten. Stille Helden sozusagen, die sich ehrenamtlich um andere Menschen kümmern. Heute besucht unsere Kollegin Elisabeth Engstler den Lesepaten Werner Hofer. An der Rothenburgschule im 12. Wiener Gemeindebezirk zeigt er den Kindern drei Mal in der Woche, wie aus Buchstaben Wörter werden.

Mag. Sonja Burghard Sobald es die ersten warmen Tage im Frühling gibt, übersäen Gänseblümchen die Wiesen. Diese Wildblumen sind nicht nur hübsch anzusehen, man kann sie auch essen und sie werden in der Volksmedizin eingesetzt. Daher wurde sie von der Naturheilverein Theophrastus zu Heilpflanze des Jahres 2017 gewählt.

Die Geologie Wiens Was verbindet das Maria-Theresien-Denkmal und jenes von Johann Wolfgang von Goethe in Herzen Wiens, die Donau, an der Wien angeblich liegt, und den Wiener Zentralfriedhof miteinander? Ganz einfach: Geologie. Zwei Geologen haben sich mit „heute leben“ auf einen Streifzug durch Wien begeben und erklären, warum so manches Denkmal ein wahrhaft strahlend schönes ist, warum Wien nicht an, aber auf der Donau gebaut wurde, und was den Zentralfriedhof zur idealen letzten Ruhestätte für eine Millionenstadt macht.



Buchtipp: Haie, Goethe und die Gurken: Zwei schräge Naturwissenschaftler auf Expedition durch das heutige Wien

Buch von Mathias Harzhauser und Thomas Hofmann, Metroverlag

Kreuzstich Stickerei In Bauernstuben aber auch in Gasthöfen oder Hotels hängen oft noch die alten Leinentücher mit Sprüchen, die einst in liebevoller Handarbeit hergestellt wurden. Noch älter ist jedoch die Kunst der Kreuzstichstickerei. Dabei werden ins feine Gewebe kleine Kreuzchen eingestickt. Es gibt in Österreich nur mehr eine Handvoll Menschen die diese alte Tradition im kleinen Kreis aufrecht erhalten.



Kontakt:

Barbara Tenschert

T: 0676/ 4708454

Mode: Pyjama Look Dieser Trend sollte auf keinen Fall verschlafen werden! An alle, Schlafmützen: das morgendliche Kopfzerbrechen vor dem Kleiderschrank hat ein Ende! Aufgeweckte Fashionistas haben den bequemsten Speed-Style aller Zeiten für sich entdeckt und tragen jetzt auch tagsüber Pyjama oder Nachthemd. Mehr dazu weiß unser Fashion- und Trendexperte Wolfgang Reichl.

Diagonale Eröffnung Graz ist diese Woche wieder die Filmstadt Österreichs. Gestern Abend wurde die "Diagonale", die alljährliche Leistungsschau des österreichischenschen Films eröffnet. 191 Filme aller Genres stehen bis Sonntag auf dem Programm. Und mit der Österreichpremiere von "Untitled" würdigte die Diagonale zum Auftakt ihres 20. Jahres das Schaffen des 2014 während seiner Filmreise verstorbenen Regisseurs Michael Glawogger:

Stargast: Thomas David Seine Liebe zur Musik hat Thomas David schon früh entdeckt. Doch wie bei jeder Liebe hatte er anfangs seine Zweifel, ob er mit ihr sein Leben bestreiten könnte. Daher hat er sich als "Selbstversuch" in der Castingshow "Starmania" versucht und damit das Feuer erst richtig entfacht. Nachdem er dann noch "Die große Chance" gewonnen hat war der Weg klar. Vergangene Woche ist sein zweites Album "to love" erschienen. Daraus präsentiert er uns heute den Titel "Find my Love" live.