WELTjournal + Brexit - Wie konnte es soweit kommen?

Als die Briten am 23. Juni 2016 für den Brexit stimmten, glich das einem politischen Erdbeben.

Der Premierminister trat nur wenige Stunden nach dem Referendum zurück, das britische Pfund fiel auf den tiefsten Stand seit 30 Jahren, im Parlament in Westminster herrschte Chaos. Das Ergebnis war selbst für die Brexit-Befürworter völlig unerwartet. Wie hatte es soweit kommen? Was war in den Wochen und Monaten vor dem Referendum geschehen, dass die Briten überraschend mehrheitlich für den EU-Austritt votierten?