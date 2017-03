Ob ihr wollt oder nicht!

Tief bewegend und dennoch leichtfüßig erzählt die Tragikomödie vom Schicksal der krebskranken Laura, die alles daran setzt, ihre Familie vor ihrem Ableben wieder zu versöhnen. Als Laura brilliert Katharina M. Schubert ('Anleitung zum Unglücklichsein'), ihre Mutter Dorothea wird von der großartigen Senta Berger ('Hochzeiten', 'Unter Verdacht') verkörpert.



Laura, gerade einmal 30 Jahre alt, ist unheilbar an Krebs erkrankt. Kurzerhand verzichtet sie auf die Chemotherapie, verlässt ihren Mann, damit er wieder glücklich werden kann, und kehrt zurück in ihr Elternhaus. Denn Laura hat eine allerletzte Mission: Sie will ihre zerrüttete Familie vor ihrem Tod wieder vereint sehen. Zu diesem Zweck nötigt Laura allen drei Schwestern, die unterschiedlicher nicht sein könnten, einen Krankenbesuch ab. Anfangs eher ungern sagen Toni, Susa und Coco schließlich zu.



Koproduktion 3L Film/ORF