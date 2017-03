Die Barbara Karlich Show Schön sein ist harte Arbeit

Ein faltenfreier Teint, jugendliches Aussehen, ein durchtrainierter Körper, modische Kleidung – das gehört für viele Menschen zum perfekten Auftritt dazu und sie investieren daher viel Zeit und Geld in Fitness, Kosmetik und Kleidung. Doch ist wahre Schönheit, die von innen strahlt, nicht völlig unabhängig von finanziellem und zeitlichem Aufwand?

Manuel, 40, Fitnessstrainer aus Wien,

investiert viel Zeit und Geld in sein Aussehen. "Ich bin eine richtige Modetussi, denn ich besitze über fünfzig Paar Sportschuhe und habe zu jedem Paar ein farblich abgestimmtes T-Shirt." Mit 16 Jahren nahm er das erste Mal an einem Bodybuilding-Wettkampf teil und hat seither viele Preise gewonnen. "Die Wettkampf-Vorbereitungen sind harte Arbeit. Ich trainiere mindestens sechs Tage die Woche und halte eisern Diät, um den Körper bestmöglich zu formen." Kritik am Bodybuilder-Dasein kennt Manuel natürlich, meint jedoch: "Viele Leute sind neidisch auf uns und kritisieren uns deshalb."