Sturm der Liebe Teil 2657

Charlottes Sohn Robert ist überraschend am Fürstenhof aufgetaucht. Charlotte kann nicht verhehlen, dass sie ihr Kind kaum wiedererkennt und völlig überfordert ist. Um das Vertrauen zwischen ihnen zu stärken, kocht Robert ihr Lieblingsgericht. Adrian versucht jede freie Minute mit Clara zu verbringen. Indes nimmt Friedrich die Nachricht, dass Beatrice schwanger von ihm ist, zwar durchaus positiv auf und will sie nicht mehr aus dem Haus jagen, knüpft dieses Entgegenkommen aber an eine schwer annehmbare Bedingung.