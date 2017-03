Zeit im Bild

Briten beantragen offiziell Austritt aus der EU. Dazu eine Liveschaltung nach London und Brüssel / Kongress der Europäischen Volksparteien in Malta / Eurofighter U-Ausschuss wurde offiziell gestartet / Kürzere Wartezeiten beim Radiologen soll es ab nächstem Jahr geben / Täglich werden in Österreich 30 Fußballfelder an Boden verbraucht / Trump will mittels Dekret die Klimapolitik seines Vorgängers rückgängig machen / Lotte Lenya Leben in den Wiener Kammerspielen