Die Barbara Karlich Show Freiheiten werden in einer Beziehung überbewertet

In Beziehungen, so heißt es oft, ist es wichtig dem Partner auch Freiheiten zu geben - doch was ist damit genau gemeint? Welche Freiräume braucht es, damit man in einer Beziehung auch seinen Bedürfnissen nachgehen und sich weiter entwickeln kann, und wann wird die Nähe zum Partner aufs Spiel gesetzt, weil zu viel Spielraum gewährt wurde?