heute konkret

Durch die Sendung führt Münire Inam

Kaufen oder Mieten

80 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher träumen vom Eigenheim. Doch die Immobilienpreise sind derzeit so hoch wie schon lange nicht mehr. Dafür sind die Kreditzinsen sehr niedrig. Soll man da also zuschlagen? Oder doch noch ein bisschen abwarten, bis die Immobilienpreise sinken? In einem heute konkret Spezial gehen wir der Frage nach: Kaufen oder Mieten?