Christine Kaufmann gestorben

Sie hat ihren Kampf gegen den Krebs verloren, Christine Kaufmann ist heute Nacht im Alter von 72 Jahren in München gestorben. Von Kindesbeinen an stand die gebürtige Steirerin vor der Kamera. Wir durften sie noch im Oktober bei einem Fotoshooting in Wien mit der Kamera begleiten.



Mit unserer Societyexpertin Isabella Großschopf blicken wir auf ihr Leben und ihre Karriere zurück.