Die Barbara Karlich Show Freiheiten werden in einer Beziehung überbewertet

In Beziehungen, so heißt es oft, ist es wichtig dem Partner auch Freiheiten zu geben - doch was ist damit genau gemeint? Welche Freiräume braucht es, damit man in einer Beziehung auch seinen Bedürfnissen nachgehen und sich weiter entwickeln kann, und wann wird die Nähe zum Partner aufs Spiel gesetzt, weil zu viel Spielraum gewährt wurde?

Jutta, 56, Filialleiterin im Einzelhandel in Pension aus Kärnten, ist überzeugt: "Gibt man den Männern Freiheiten, dann nehmen sie sich zu viel davon." Das weiß Jutta aus eigener Erfahrung. "Wenn ein Mann nicht sagt, wo er ist oder hingeht, dann hat er auch etwas zu verbergen." Jutta fragt sich auch, warum man in einer Beziehung überhaupt viele Freiheiten braucht. "Denn dann brauch ich doch keine Beziehung, wenn man so viel alleine machen möchte." Einen Mann, der eine Woche Urlaub mit seinen Freunden machen möchte, würde Jutta nicht tolerieren. "Ich möchte einen Mann, der mit mir Zeit verbringen will. Er soll doch mir seine ganze Aufmerksamkeit schenken."