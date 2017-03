Zeiten des Aufruhrs ("Revolutionary Road") Oscar-nominierte Literaturverfilmung

Inhalt

Amerika, Mitte der 50er Jahre. Frank und April Wheeler gelten in ihrer Vorstadtidylle als das perfekte Paar. Eigentlich wollten sie alles anders machen. Und so findet weder Frank in seinem Bürojob, noch April als biedere Haufrau und Mutter ihr Glück. Immer noch verfolgt sie ihren Jugendtraum, nach Paris zu ziehen. Auch eine Schwangerschaft hält sie von der Verwirklichung dieser Idee nicht ab. Frank, dessen Karriere just zu diesem Zeitpunkt steil bergauf geht, beginnt zu zweifeln. Die Ehe gerät in eine tiefe Krise.