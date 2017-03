Wege zum Glück Kapitel 290

Von privaten Problemen abgelenkt, vernachlässigt Patrizia ihre Arbeit. Ein wichtiger Auftrag droht deshalb zu platzen. Daniel redet ihr ins Gewissen, während Annabelle eifrig darum bemüht ist, einen Brief aus dem Sanatorium abzufangen. Er darf auf keinen Fall in falsche Hände geraten. Auch Erik gerät in Bedrängnis. Bei ihm meldet sich ein alter Bekannter, der seine Schulden eintreiben will. Er setzt Erik eine äußerst knappe Frist.



Koproduktion ZDF/ORF