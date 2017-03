kreuz und quer Mode, Models und Muslima

Der vergessene Aufstand gegen die Kleidungsvorschriften

Ägypten in den 1960er Jahren, eine Welt im Aufbruch. Frauen nehmen erstmals teil an den gesellschaftlichen Entwicklungen. Die Kolonialmächte haben sich aus vielen arabischen Staaten zurückgezogen, nun gilt es die politischen Veränderungen selbst in die Hand zu nehmen. Die strengen Bekleidungsvorschriften des Islam werden fallengelassen, der Schleier abgelegt, plötzlich ist sogar Mode ein Thema. Neue Freizügigkeit zieht sich durch viele muslimische Länder. Die Dokumentation zeigt eine mittlerweile wieder vergessene Zeit des gesellschaftlichen Fortschritts des Islam, sie präsentiert unter anderem Sängerinnen wie Umm Kulthum, "die Piaf der arabischen Welt". Und sie zeigt eine neue, allerdings vorübergehende Rolle der Religion - als Privatsache und trotzdem wichtigem Teil der Gesellschaft.