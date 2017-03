Zeit im Bild

Regierung einigt sich auf Ausstieg aus EU-Flüchtlingsprogramm / Das Integrationspaket wurden beschlossen / Der Eurofighter-U-Ausschuss beginnt / Bei einem Test zeigt sich, dass jeder sechste 14-Jährige Schwierigkeiten beim Lesen hat / Schottland will ein neues Referendum über die Unabhängigkeit von Großbritannien / Wirbelsturm „Debbie“ erreicht Australien / Die Immobilienpreise besonders in Wien sind in sechs Jahren um 72% gestiegen / Schauspielerin Christine Kaufmann ist gestorben