Microtopia - So klein und schon ein Haus

Der Traum vom Leben in kleinen, mobilen oder temporären Räumen funktioniert. Mehrere erfolgreiche Architekten, Bauherren und Künstler aus aller Welt schlagen eine radikale Lösung für neuen Wohnraum vor: Alles Unnötige wird weggelassen und dafür werden alte, gebrauchte Elemente verwendet, um neue Wohnmöglichkeiten zu schaffen.

Dahinter steht eine einfache Frage: Wie viel Platz, Material und Komfort brauchen wir wirklich? Der Filmemacher Jesper Wachtmeister zeigt im Film "Microtopia – So klein und schon ein Haus" wie weltweit Menschen an ihre Grenzen gehen, um ihre Träume von möglichst großer Freiheit und Flexibilität beim Wohnen zu verwirklichen.

Können Sie sich vorstellen, dass Sie das Haus, in dem Sie wohnen, in einer Tasche mit sich herumtragen? Für die meisten von uns bedeutet "Haus" Stabilität, Struktur und Beständigkeit. Stark steigende Bevölkerungszahlen haben den Teil der Gesellschaft, der immer mobiler wird, den Traum nach transportablen Behausungen und Wohnmöglichkeiten in neuen, bisher nicht zum Wohnen genutzten Umgebungen, weiter entwickeln lassen.